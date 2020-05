Portugal aprova as cinco substituições

As equipes portuguesas poderão realizar cinco substituições por partida até o final da temporada, que será retomada no dia 3 de junho, faltando dez rodadas para o final.

A medida foi anunciada pela Liga de clubes que explicou em um comunicado que cada equipe poderá ter até nove jogadores no banco de reservas e realizar até cinco alterações.

Essa nova regra conta com a aprovação da IFAB (International Football Association Board) e busca facilitar a retomada das competições após mais de dois meses de paralisação;

A Liga Portuguesa voltará no dia 3 de junho com a partida entre Portimonense e Gil Vicente. É bom lembrar que o Porto lidera a competição com 60 pontos, um a mais que o vice-líder Benfica.