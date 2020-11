Portugal chama Cristiano Ronaldo, João Félix e Trincão

A seleção de Portugal divulgou nesta quinta-feira a lista dos 25 jogadores chamados para as partidas de novembro, contra Andorra, França e Croácia.

O primeiro desafio será o amistoso em casa contra Andorra, em jogo marcado para o dia 11 no Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Três dias depois, começam as partidas da Liga das Nações.

No dia 14, o time treinado por Fernando Santos enfrenta os franceses fora de casa e volta a Portugal para receber a Croácia no dia 17 de novembro, também na Luz.

Pepe, com lesão no pé esquerdo, ficou de fora da lista. Em relação à última convocação, também saíram Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Sequeira (Sporting de Braga), Daniel Podence (Wolverhampton), Rafa Silva (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt).

Com 10 pontos, a seleção portuguesa chega às duas partidas finais da qualificação do torneio empatado com a França na liderança do Grupo 3.

Lista de convocados:

- Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada).

- Defensores: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Rúben Semedo (Olympiacos), Rúben Dias (Manchester City), Mário Rui (Napoli) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

- Meio-campistas: Danilo Pereira (Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) e Sérgio Oliveira (Porto).

- Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Trincão (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), João Félix (Atlético de Madrid) e Paulinho (Braga).