Portugal divulga lista com 25 convocados para três jogos

A seleção de Portugal, comandada por Fernando Santos, disputará três jogos no fim deste mês para iniciar a disputa por vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Nesta terça-feira, foi divulgada a lista com os 25 jogadores convocados para esses duelos.

O primeiro compromisso, contra o Azerbaijão, será em Turim devido às restrições de viagens impostas pela pandemia e está marcado para 24 de março. No dia 27, em Belgrado, os portugueses enfrentam a Sérvia. O terceiro jogo será em 30 de março contra Luxemburgo na cidade de Luxemburgo.

As três partidas serão realizadas às 19h45 (hora portuguesa).

Os 25 convocados da seleção de Portugal

Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Silva (Granada CF);

Defesas - João Cancelo (Manchester City), Cédric Soares (Arsenal FC), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), José Fonte (LOSC Lille), Rúben Dias (Manchester City), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP);

Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (LOSC Lille) e Sérgio Oliveira (FC Porto);

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Rafa Silva (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid) e André Silva (Eintracht Frankfurt).