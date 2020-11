Portugal e França confirmam ausências para jogo decisivo

Portugal e França se enfrentam neste sábado pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga das Nações. A bola vai rolar no Estádio da Luz a partir das 19h45 (hora portuguesa) / 16h45 (horário de Brasília).

O jogo vale a liderança do grupo 3, que por enquanto pertence à equipe treinada por Fernando Santos graças à vantagem no número de gols, já que os times empataram no primeiro duelo e o confronto direto é o primeiro critério de desempate.

Diante dessa situação, quem vencer avança na competição mesmo em caso de derrota na última rodada desta fase, quando Portugal visita a Croácia e a França recebe a Suécia.

O time anfitrião chega à partida sem Domingos Duarte nem Renato Sanches. Ambos foram titulares na quarta-feira contra Andorra, mas não apareceram na lista de relacionados divulgada neste sábado.

Mbappé, vindo de lesão no tornozelo, também ficou de fora da relação entregue à Uefa e é a principal ausência na seleção francesa, que também não terá Ben Yedder, com Covid-19. O técnico Didier Deschamps ainda contará com os retornos de Anthony Martial e Kingsley Coman.

Prováveis escalações

Portugal: Rui Patrício, João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva (ou Jota), William Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix.

França: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Martial, Pogba, Kanté, Coman, Griezmann e Giroud (Thuram).