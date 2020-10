Portugal empata com Espanha em jogo cheio de 'quases', mas sem gols

Nada como um amistoso para os técnicos testarem seus jogadores, novas combinações e novas formações. E foi com essa mentalidade que jogadores como Sergio Ramos, Ansu Fati e Adama Traoré começaram no banco espanhol.

No lado português, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix foram dos que não começaram jogando.

O jogo começou com uma superioridade espanhola visível com Dani Olmo, Gerard Moreno e Rodrigo protagoniznado todas as chances de ataque dos primeiros dez minutos. O primeiro aconteceu já no primeiro minuto e mostrou uma Espanha sedenta por gols: Dani Olmo chegou em linha de fundo e cruzou no meio para Gerard Moreno, que chutou da pequena área, mas em cima de Rui Patrício.

E toda bola que Portugal pegava, era facilmente roubada por uma Espanha mais organizada que não deixava de oferecer perigo, como no lance aos 18 minutos, quando Rodrigo Moreno chegou em linha de fundo e tentou desviar um cruzamento para o gol. A bola sobrou para Gerard chutar para o gol... na rede pelo lado de fora.

E só aos 25 minutos, a equipe portuguesa conseguiu dar seu primeiro chute a gol: Cristiano Ronaldo tocou para Renato Sanches na intermediária e o jogador soltou uma bomba que acabou indo por cima do gol de Kepa.

Ainda no primeiro tempo, a equipe da casa perdeu uma grande chance de abrir o placar: CR7 recebeu cruzamento na pequena área, tocou atrás e a bola sobrou para Guerreiro, que estava livre na marca do pênalti, encheu o pé... e isolou a bola.

Com isso, o jogo foi ao intervalo sem gols, mas com boas chances de a rede balançar. O detalhe curioso foi para o fato de que Cristiano Ronaldo reclamou com o juiz por ter terminado a partida cinco segundos antes dos 45'.

Na volta para o 2º tempo, os técnicos continuavam testando novos jogadores: saíram Pepe, André Silva e Moutinho; entraram William Carvalho, Bernardo Silva e Rúben Dias. Pelo lado espanhol, saíram Rodrigo, Ceballos e Reguilón; entraram Gayà, Campaña e Merino.

E parece que essa pausa foi crucial, pelo menos para Cristiano. O português mandou uma bola no travessão aos 52 minutos: CR7 recebeu uma bola na entrada da área, limpou e meteu uma bomba que explodiu no travessão. Na sobra, Renato Sanches mandou para fora.

E pouco tempo depois, outra bola no travessão. Dessa vez, CR7 correu em disparada, entrou na área e fez um belo cruzamento no outro lado para Renato Sanches encher o pé. A bola bate no travessão assim como no chute de CR7. O jogador chegou a sair para comemorar o gol, mas viu que a bola havia saído.

Com as chances perdidas, Cristiano acabou sendo substituído por João Félix e, do outro lado, Adama Traoré entrava em campo no intuito de tentar balançar a rede.

Adama protagonizou ótimas chances de gol com cruzamentos venenosos e João Félix deu mais mobilidade ao jogo, mas não foi capaz de tirar o 0 a 0 do placar final.

As duas equipes agora tem jogos importantes a serem disputados pela Liga das Nações: Portugal pegará a França no domingo e, no dia 14, enfrenta a Suécia. Já a Espanha vai encarar a Suíça no sábado e, na próxima terça-feira, vai enfrentar a Ucrânia.