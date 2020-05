Portugal libera nove estádios para retomar a liga

As autoridades se saúde portuguesas já liberou nove estádios para o retorno do campeonato nacional. A decisão já foi comunicada à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga Portugal.

Os locais que podem receber jogos são: Cidade do Futebol (Oeiras), Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães), Estádio do Dragão (Porto), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio José Alvalade (Lisboa), Estádio do Marítimo (Funchal), Estádio Municipal de Braga, Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Lisboa) e Portimão Estádio.

Sobre os estádios Bonfim (Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves (Vila das Aves), do Bessa (Porto) e do Rio Ave (Vila do Conde), a Direção-Geral de Saúde indicou correções de que terão de ser feitas antes de uma nova vistoria.

A data prevista para o o retorno da Liga é 4 de junho: "Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização, está apontada a data de 4 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª jornada da Liga NOS", é o que aparece no fim do comunicado oficial divulgado na semana passada.