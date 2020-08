Portugal marca amistosos com Espanha e Andorra

O coronavírus forçou todo o futebol a parar, afetando o calendário para os clubes e exigindo também a adaptação das programações das seleções.

Portugal está pronto para voltar a campo e quer se preparar em meio à Liga das Nações com um difícil teste contra seu vizinho. Em 7 de outubro, os portugueses entrarão em campo contra a Espanha em jogo marcado para ocorrer em Lisboa.

O encontro estava previsto para ocorrer em junho, mas foi adiado em função da pandemia e será o primeiro jogo após a quarentena. Posteriormente, a seleção tem mais um compromisso, no dia 11 de novembro, diante de Andorra também na capital.

As partidas servirão para a preparação do time para defender o título da Liga das Nações, que começa a ser disputada antes do duelo contra os espanhóis, em setembro. Os portugueses estão no Grupo 3 com França, Croácia e Suécia.

A estreia no torneio será contra a Croácia, em 5 de setembro, no Estádio do Dragão. Três dias depois, a seleção viaja para enfrentar a Suécia. A disputa do grupo segue em outubro contra a França (11) e a Suécia (14). No mês seguinte, encerra a fase contra a França (14) e a Croácia (17).