Portugal não precisou de CR7 para devorar a Croácia

Portugal e Croácia faziam um duelo muito esperado pela primeira rodada da Liga das Nações, já que estavam frente a frente o atual campeão da competição e a seleção vice-campeã do mundo.

Mesmo com alguns desfalques importantes dos dois lados a partida gerava muita expectativa. Cristiano Ronaldo com uma infecção em um dedo do pé direito viu o jogo das arquibancadas. Enquanto nomes como Modric e Rakitic não foram nem convocados.

Quando a bola rolou no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, os donos da casa mostraram quem manda. Aos 18 minutos, João Cancelo foi pra cima da marcação, invadiu a área e bateu de três dedos obrigando o goleiro Livakovic a fazer a defesa.

Livakovic, goleiro croata foi um dos grandes nomes da partida e responsável por evitar aquela que seria uma goleada muito maior.

Portugal marcava muito bem e não deixava a seleção croata, muito desorganizada em campo, respirar. Aos 22', João Félix recebeu dentro da área e bateu colocado, a bola bateu na trave e no rebote Raphael Guerreiro encheu o pé. Livakovic saltou e fez uma importante defesa!

Só dava Portugal! Logo depois foi a vez de Pepe. Após cobrança de escanteio, Pepe subiu mais alto que a defesa croata e cabeceou para o chão, Livakovic se esticou todo para defender, no rebote Pepe chutou outra vez e o goleiro tirou com os pés!

Aos 27', a segunda bola na trave de Portugal. Jota desviou de cabeça e acertou a trave direita do iluminado Livakovic. A terceira bola na trave veio quando Raphael Guerreiro soltou uma bomba da entrada da área.

Era um massacre de Portugal, que já poderia estar vencendo por 5 ou 6 a zero. A seleção da Croácia não conseguia reagir e era sufocada pelo ritmo de jogo do ataque português.

Finalmente, aos 40 minutos da etapa inicial, os lusos marcaram. João Cancelo recebeu na direita, trouxe para a entrada da área e soltou uma bomba, dessa vez sem chances para Livakovic, um golaço!

No segundo tempo, o combinado português voltou com a mesma intensidade e aos 58' os donos da casa ampliaram. Raphael Guerreira lançou Diogo Jota nas costas da zaga croata, o camisa 15 invadiu a área e bateu na saída do goleiro!

O terceiro foi marcaro por João Félix! O menino de ouro bateu forte e rasteirinho de fora da área, a bola passou por baixo do goleiro croata e estufou as redes!

A partida ainda guardava emoções para os acréscimos. Aos 90', a Croácia descontou. Boa troca de passes do ataque croata, a bola chegou em Brozovic que encontrou Petkovic na cara do gol e bateu na saída do goleiro.

Mas no último minuto de jogo, Portugal fechou a conta. Após cobrança de escanteio, Pepe desvia de cabeça e André Silva se estica todo para empurrar para as redes.

O próximo compromisso de Portugal é contra a Suécia, enquanto a Croácia encara a França na reedição da final da Copa do Mundo de 2018.