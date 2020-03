Portugal: Primeira e Segunda Divisão, a portas fechadas

O coronavírus também entrou no futebol português. Desta forma, a Primeira Divisão e a Segunda Divisão do país português serão disputadas neste fim de semana a portas fechadas.

A decisão foi tomada pelo grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e chega apenas algumas horas depois que o Ministro do Interior Português recomendou o cancelamento dos eventos com mais de 5.000 pessoas ao ar livre e com mais de 1.000 a portas fechadas.

A 25ª rodada da Liga Portuguesa é assim afetada, que começava nesta sexta-feira com o Braga-Portimonense e terminaria no domingo com o Famalicão-Porto.

As partidas da Segunda Divisão também serão realizadas a portas fechadas, que começam na sexta-feira e terminam na segunda-feira, dia 16.

A decisão de jogar a portas fechadas é conhecida no mesmo dia em que a meia maratona de Lisboa foi adiada para setembro, que planejava reunir cerca de 35.000 pessoas no próximo dia 22.