Portugal se complica, mas consegue a vitória contra a Croácia

Portugal visitou a Croácia nessa terça-feira pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2020-21.

Time de Fernando Santos não tinha mais chance de classificação e jogava para cumprir tabela contra uma Croácia que brigava para não cair. Mesmo com motivações distintas foi um grande jogo.

Tecnicamente superior, Portugal tomou a iniciativa da partida desde o início e controlou o meio de campo. Aos 14 minutos teve a primeira boa oportunidade com Diogo Jota desviando de cabeça, mas a bola foi para fora.

Mesmo com os lusos melhores na partida, quem abriu o placar foi a Croácia. Aos 28', após boa chegada do ataque croata pela direita, Rui Patrício deu rebote e Kovacic chegou empurrando para as redes.

Atrás no placar e com um Cristiano Ronaldo sumidão na partida, Portugal foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mas no segundo tempo, com a expulsão de Rog, as coisas melhoraram para os lusos.

Cristiano Ronaldo soltou uma bomba na cobrança de falta, Livakovic conseguiu fazer a defesa, mas no rebote Semedo rolou para Ruben Dias, que completar para as redes.

A virada dos gajos veio em um lance para lá de polêmico. Jota foi lançado, dominou a bola com a mão e fez o cruzamento, para João Félix chegar batendo e virar para os lusos. É bom lembrar que a Liga das Nações não tem VAR.

Mas não deu nem tempo de comemorar, porque no minuto seguinte, Kovacic fez mais um. Vlasic rolou para o meia do Chelsea chegar batendo firme, a bola ainda beliscou a trave de Rui Patrício e entrou.

Já na base da pressão, Portugal foi com tudo para o ataque e conseguiu a vitória no sufoco graças ao segundo gol do zagueiro Rúben Dias. Após cobrança de escanteio, Livakovic soltou a bola nos pés do zagueiro do City, que deu a vitória a Portugal.

Com vitória, a Seleção Portuguesa encerrou a sua participação na Liga das Nações 2020-21 na segunda colocação do Grupo 3. Enquanto a Croácia ficou com a terceira posição. Quem avança para a fase final é a França e a Suécia é a rebaixada.