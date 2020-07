Português: prováveis escalações de Benfica e Boavista

O Benfica recebe a visita do Boavista nesse sábado, no estádio da Luz, pela 30º rodada do Campeonato Português. O time encarnado tenta a recuperação depois de dias bem complicados.

A equipe ocupa a segunda colocação com 64 pontos, seis a menos que o líder Porto. As águias tentam quebrar uma sequência de duas derrotas seguidas.

Bruno Lage, agora ex-treinador da equipe, acabou sendo demitido e quem estará a frente do conjunto de Lisboa na partida de logo mais é Nélson Veríssimo.

Daniel Ramos, treinador do Boavista, espera tirar proveito dessa fase vivida pelo rival. "O Benfica está passando por uma fase menos boa, mas não deixam de ser os mesmos jogadores que já deram grandes alegrias. O que é evidente para todos é um Benfica menos eficaz, porque continua criando oportunidades, mas comete erros defensivos", analisou.

Provável escalação do Benfica:

Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Weigl, Pizzi, Rafa, Chiquinho e Vinicius.

Provável escalação do Boavista:

Helton Leite, Marlon, Lucas, Fabiano, Carraça, Yaw Ackah, Paulinho, Fernando, Bueno, Gustavo Sauer e Cassiano.