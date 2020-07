Português: prováveis escalações de Famalicão e Benfica

Só vitória interessa ao Benficar! O time encarnado visita o Famalicão, uma das sensações da competição portuguesa que está de olho em uma vaga na Europa.

Os de Lisboa precisam dos três pontos para evitarem o título antecipado do rival Porto faltando ainda três rodadas (fora essa) para o final da competição.

Os desfalques da partida ficam por conta de Toni Martínez do lado do Famalicão e de Grimaldo e Adel Taarabt do lado do Benfica.

Provável escalação do Famalicão:

Vaná, Ivo Pinto, Riccieli, Nehuén Pérez, Álex Centelles, Gustavo, Racic, Pedro Gonçalvez, Rúben, Fábio Martins e Anderson.

Provável escalação do Benfica:

Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Carlos Vinicius.