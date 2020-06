Português: prováveis escalações de Marítimo e Benfica

Marítimo e Benfica voltam a campo nessa segunda-feira pela 29º rodada do Campeonato Português. O time encarnado vem muito pressionado e com o treinador Bruno Lage na corda bamba após a derrota para o Santa Clara.

O time de Lisboa é o segundo colocado com 64 pontos, três a menos que o rival Porto. Já o Marítimo luta contra o rebaixamento. A equipe também vem de derrota para o Portimonense (3-2) e precisa se recuperar.

Do lado do Benfica, alguns desfalques importantes: Rúben Dias e Gabriel (suspensos), Grimaldo e Adel Taarabt (lesionados). Do lado do Marítimo, Bambock está suspenso e Rúben Ferreira lesionado.

Provável escalação do Marítimo:

Provável escalação do Benfica:

Vlachodimos, André Almeida, Jardel, Ferro, Nuno Tavares, Weigl, Samaris, Pizzi, Cervi, Rafa e Carlos Vinicius.