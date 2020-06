Português: prováveis escalações de Portimonense e Benfica

Portimonense e Benfica voltam a campo pela segunda vez após a retomada do Campeonato Português. A partida será realizada as 19:15 (horário local) em Portimão.

O time da casa é o atual 17º colocado com 19 pontos e na zona de rebaixamento da competição. Na última rodada a equipe venceu o Gil Vicente por 1 a 0.

Já o Benfica assumiu a liderança do Português após empatar sem gols com o Tondela, e contar com a derrota do Porto para o Famalicão.

Provável escalação do Portimonense:

Gonda, Hackman, Possignolo, Wilyan, Henrique, Bruno Costa, Dener, Tabata, Lucas Fernandes, Boa Morte e Jackson Martínez.

Provável escalação do Benfica:

Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Taarabt, Gabriel, Pizzi, Rafa, Cervi e Vinicius.