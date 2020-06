Português: prováveis escalações de Porto e Marítimo

Porto e Marítimo voltam a campo pela segunda vez após a retomada do Campeonato Português. A partida será realizada as 21:30 (horário local) na cidade do Porto.

O Porto perdeu a liderança do Português na última rodada ao ser derrotado pelo Famalicão por 2 a 1. Empatado em pontos com o Benfica, o time azul e branco é superado nos critérios de desempate.

Já o Marítimo é o atual 15º colocado com 25 pontos, seis a mais que o primeiro na zona de rebaixamento. Na última rodada o time da Ilha da Madeira empatou em 1 a 1 com o Vitória de Setúbal.

Provável escalação do Porto:

Marchesín, Corona, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Uribe, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Soares e Marega.

Provável escalação do Marítimo:

Charles, Bebeto, Zainadine, Rene, Rúbern Ferreira, Moreno, Bambock, Nanú, Xadas, Maeda e Joel.