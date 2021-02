Português: prováveis escalações de Porto e Sporting

O Porto de Sérgio Conceição recebe o Sporting de Rúben Amorim nesse sábado pela 21º rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão.

Trata-se de um duelo fundamental para o desenrolar do campeonato, já que em caso de vitória leonina a vantagem na ponta em relação ao rival passaria a ser de 13 pontos.

A arbitragem da partida fica por conta de João Pinheiro, auxiliado por Tiago Costa e Nuno Eiras. O VAR é responsabilidade de Artur Soares Dias.

Provável escalação do Porto:

Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Uribe, Oliveira, Diaz; Taremi, Marega.

Provável escalação do Sporting:

Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Mario, Palhinha, Mendes; Goncalves, Tomas, Santos.