Português: prováveis escalações de Rio Ave e Benfica

Rio Ave e Benfica fazem o grande duelo da 27º rodada do Campeonato Português. Os donos da casa lutam para se manter na briga por uma vaga na próxima edição da Europa League. Já o Benfica visa o título.

Com quatro empates seguidos, o Benfica precisa vencer para se aproveitar do tropeço do Porto ontem ao empatar com o lanterninha da competição, o Desportivo Aves.

Para o jogo de logo mais, Bruno Lage não terá a disposição André Almeida (suspenso) Grimaldo e Jardel (lesionados).

Provável escalação do Rio Ave:

Kieszek, Monte, Borevkovic, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Al Musrati, Filipe Augusto, Carlos Mané, Gelson Dala, Diego Lopes e Teremi.

Provável escalação do Benfica:

Vlachodimos, Tomás Tavares, Ruben Dias, Ferro, Nuno Tavares, Gabriel, Weigl, Pizzi, Taarabt, Rafa e Vinicius.