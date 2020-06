Português: prováveis escalações de Sporting e Tondela

Sporting e Tondela se enfrentam logo mais pela 30º rodada do Campeonato Português, no Estádio José Alvalade.

Depois de vencer o Paços Ferreira na última rodada por 1 a 0, os Leões chegaram aos 46 pontos (mesmo número do Braga) e ocuparam a quarta posição na tabela.

O Tondela também vem de vitória contra o Desportivo Aves (2-0) na última rodada. A equipe chegou aos 29 pontos e ganhou fôlego para se afastar do rebaixamento assumindo a 14º.

No jogo da ida, o Tondela bateu o Sporting por 1 a 0. Para a partida de hoje o time de Lisboa não terá Mathieu, Vietto, Battaglia e Luiz Phellype, todos lesionados. Do lado do Tondela o desfalque é João Pedro, suspenso.

Provável escalação do Sporting:

Maximiano, Camacho, Eduardo Quaresma, Coates, Borja, Acuña, Wendel, Matheus Nunes,

Provável escalação do Tondela:

Cláudio Ramos, Petkovic, Sampaio, Yohan Tavares, F. Ferreira, Murillo, Pepelu, Jaquité, Xavier, Ronan e Richard