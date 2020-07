Português: prováveis escalações de Tondela e Porto

Uma noite para lá de emocionante nos espera! Isso porque o Tondela recebe o Porto pela 31º rodada naquela partida que pode definir o título do Campeonato Português.

Isso vai depender de uma combinação de resultados, os de Conceição devem bater o Tondela, fora de casa e torcer para o Benfica perder para o Famalicão, para assim garantir o título antecipado.

O Porto é o líder do Campeonato Português com 73 pontos. Já o Tondela é apenas o 15º colocado com 30 pontos, três a mais que o Portimonense, que abre a zona de rebaixamento.

Provável escalação do Tondela:

Niasse, Fahd Moufi, Tavares, P. Sampaio, Filipe Ferreira, Pepelu, J. Jaquité, João Pedro, Antônio Xavier, R. Alexandre e Ronan

Próvavel escalação do Porto:

Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Sérgio Oliveira, Otávio, Uribe, Corona, Marega e Soares.