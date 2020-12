Portuguesa volta às competições nacionais: uma noite de alegria após rebaixamentos seguidos

A Portuguesa está na final da Copa Paulista e agora terá direito a voltar a disputar competições nacionais. Na noite dessa quarta-feira (16), a Lusa venceu o São Bernardo por 3 a 0 e se classificou para o certame estadual, que dá vaga em uma competição de âmbito nacional.

Depois de viver trágicos últimos anos, a Portuguesa, um tradicional time da capital paulista, poderá voltar a trilhar os caminhos rumo a um protagonismo que já teve. A vaga na finalíssima da Copa Paulista dá a chance do finalista escolher participar ou da Série D do Brasileirão, ou de entrar na primeira fase da Copa do Brasil.

Ainda não se sabe qual será a decisão do time do Canindé, porém, a vaga em uma competição de maior expressão está garantida. Embora as chances de êxito sejam maiores na Série D, a oportunidade financeira da Copa do Brasil é tentadora.

A competição de mata-mata é um dos torneios mais lucrativos de toda a América do Sul. Com premiações maiores que o Brasileirão (mesmo a Série A), a chamada competição mais democrática do Brasil é vista como uma oportunidade e tanto para times salvarem suas finanças, especialmente em tempos de pandemia.

A Lusa vive momentos dramáticos desde que foi rebaixada da Série A do Brasileirão, em 2013. Um ano depois, o time caiu da Série B para a Série C e em 2016 veio a derradeira queda à quarta divisão. Desde então, o Rubro-Verde não conseguiu mais se classificar para competições que envolvem times de outros estados além de São Paulo.