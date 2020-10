Positivo de McKennie deixa a Juventus em isolamento

Os problemas contiuam na Juventus. Nessa quarta-feira, o clube de Turim comunicou que Weston McKennie testou positivo para COVID-19 e o elenco entrou em quarentena.

Mesmo assim, o clube destaca que os jogadores poderão retomar suas atividades dentro do isolamento a medida em que testem nagativo nos próximos testes PCR.

"Esse processo permitirá que todos aqueles que testem negativo possam seguir treinando com normalidade e disputar partidas, mas não será permitido nenhum tipo de contato com o exterior do grupo", explica o clube em um comunicado.