Possível acordo entre PSG e Porto por Alex Telles

A novela envolvendo Alex Telles poderia ter chegado ao fim. Parece que, finalmente, o lateral do Porto passará a vestir a camisa do Paris Saint-Germain na próxima temporada, de acordo com a imprensa lusa.

O PSG quer segurar a todo custo o melhor lateral em atividade na Europa e não deixa de insistir para que os 'Dragões' aceitem o acordo, algo que, assegura 'A Bola', já está feito.

Apesar dos franceses terem oferecido inicialmente 22 milhões por Telles, a citada fonte garante que o acordo foi concretizado por 25 milhões de euros.

Faltava apenas um ano de contrato para o brasileiro de 27 anos com o time de Portugal, por quem atuou em 182 partidas oficiais e marcou 21 gols em quatro temporadas.