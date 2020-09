Possível desmanche do Bayern de Munique após a glória da Liga dos Campeões

Uma das situações que se tornaram mais comuns nos últimos anos do futebol é o famoso desmanche que uma equipe bem-sucedida sofre ao final de uma temporada surpreendente. Normalmente casos assim ocorrem com equipes menores, que fazem uma boa campanha e precisam de uma maior entrada de receitas, aí começam as vendas para times maiores. O gigante Bayern de Munique, porém, parece estar próximo de viver uma situação parecida após conquistar o lugar mais alto do pódio da Liga dos Campeões.

O time campeão sobre o PSG já perdeu três peças do elenco vencedor: Alvaro Odriozola, Philippe Coutinho e Ivan Perisic. O trio estava emprestado ao time bávaro por Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão, respectivamente, e já sabe que não volta ao clube seis vezes campeão da Europa.

O técnico Hans-Dieter Flick, porém, tem mais grandes temores em sua cabeça. Existe a possibilidade de duas peças peças fundamentais do elenco deixarem o time da Baviera: David Alaba e Thiago Alcântara são alvos de interesse e especulações.

Flick sabe disso e fez questão de não esconder que existe a possibilidade de saída de ambos. Em um momento de sinceridade o treinador falou que planeja a temporada com a dupla, mas já não sabe se poderá contar, de fato, com o suíço e o espanhol.

"Por enquanto, eles estão no elenco. Estou fazendo meus planejamentos contando com eles. Mas a situação não é fácil. Não sabemos quem pode seguir com a gente e quem pode chegar", disse Flick ao jornal Bild.

Em outro ponto, o técnico vencedor da Champions destacou que esse é um momento delicado no Bayern, que, assim como todos os outros times do mundo, sofrem com o impacto financeiro da pandemia da covid-19.

"Perdemos três jogadores de qualidade. Ivan e Philippe mostraram suas qualidades, especialmente na Liga dos Campeões. Mas agora está decidido que não vamos mais recorrer a estes três. Agora temos que ter certeza de que teremos qualidade novamente nessas posições. Tenho esperanças", falou o alemão.

Até agora o Bayern anunciou duas contratações de impacto: Leroy Sané, que deixou o Manchester City e retornou ao seu país; e Alexander Nübel, goleiro que atuou até a última temporada no Schalke 04.

O Bayern conseguirá montar um elenco com a mesma força que consagrou o grupo campeão da temporada 2019/20? Flick já demonstrou um grande poder de adaptação ao grupo que pegou em mãos, mas talvez busque criar um time e um elenco com as características que atendam mais às suas demandas particulares.