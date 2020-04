Possível mudança de planos do PSG com Thiago Silva

O futuro de Thiago Silva pode mudar radicalmente diante do coronavírus, como o de muitos outros jogadores importantes. Sua saída do PSG foi era dada como certa e o próprio brasileiro enfatizou que não havia uma oferta de renovação do clube francês.

Mas as coisas podem mudar. A crise econômica que a pandemia de coronavírus causa fará com que as diretorias tenham que rever os planos e adaptar gastos. A ideia do PSG era renovar a defesa com um outro zagueiro de peso, mas terá que repensar os investimentos.

O jornal espanhol 'AS' afirma que o atleta de 35 anos receberá uma oferta de renovação por um ano, o que o levaria à sua nona temporada no Parque dos Príncipes. E não seria o único do time que pode ter novos planos. Layvin Kurzawa, que vinha sendo especulado para ir ao Arsenal, também poderá receber uma nova oferta para permanecer.

Além de Thiago Silva e Kurzawa, os outros dois jogadores cotados para deixar o PSG de graça são Edinson Cavani e Thomas Meunier, mas ainda não há definições sobre o futuro da dupla.