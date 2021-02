Possível pênalti de Casemiro toma conta das redes sociais

Real Valladolid e Real Madrid fizeram um começo de primeiro tempo movimentado, com duas grandes defesas de Thibaut Courtois e protestos de pênalti.

O lance polêmico ocorreu quando o cronômetro marcava 11 minutos de partida e envolveu uma dividida entre Carlos Henrique Casemiro e Kike Pérez dentro da área do time visitante.

O brasileiro disputou a bola com o adversário e levou vantagem, mas Kike caiu dentro da área e levantou pedindo pênalti, assim como seus companheiros de time, mas a arbitragem entendeu como lance normal.

Na internet, porém, as opiniões se dividiram e as imagens do lance foram amplamente compartilhadas, fazendo o nome do volante do Real Madrid virar 'trending topic', como um dos assuntos mais comentdos no Twitter.