A capa do 'France Football' destaca nesta segunda-feira, 21 de dezembro, Robert Lewandowski como protagonista e algumas declarações que deram a volta ao mundo: “Posso convidar Messi e Cristiano para a minha mesa”.

Em sua última edição do ano, a conhecida revista apresenta uma entrevista especial com o jogador mais destacado deste 2020, um Lewandowski que brilhou com sua própria luz no comando do Bayern de Munique.

O artilheiro da Europa deste ano narra na mídia citada como, ao longo do tempo, conseguiu alcançar os melhores jogadores do momento, apesar de ter 32 anos.

“Messi e Ronaldo estão sentados na mesma mesa há muito tempo, no topo, e é isso que os torna incomparáveis. Não consigo me imaginar ao lado deles nesse ponto de vista. Mais tarde, se você pegar os números deste ano e mesmo os anteriores, acho que sou bastante bom em termos de rendimento e gols marcados. Não estando na mesma mesa que Messi e Ronaldo, acho que posso convidá-los para comer na minha ", comentou 'Lewy' rindo.

Além disso, o polonês, vencedor do The Best 2020, reconhece que está melhorando ao longo dos anos graças ao cuidado que tem dado tanto à dieta como à preparação física: "Quanto mais velho fico, mais decisões inteligentes tomo".

"Tenho o desejo de progredir ainda mais porque sei que meu tempo é limitado. Evidentemente, o progresso não é instantâneo. Quando você repete algo todos os dias, só consegue ver o resultado três ou seis meses depois, não no dia seguinte. O problema é que muita gente quer que o que você faz no trabalho invisível seja visto imediatamente. A paciência é uma virtude importante, tanto no futebol como na vida", acrescentou o ex-jogador do Borussia Dortmund.

Autor de impressionantes 55 gols em 47 partidas oficiais na temporada passada, Lewandowski reconheceu que no passado teve conversar com o Manchester United pela sua transferência quando jogava na Alemanha.

"Depois do meu segundo ano em Dortmund, tive uma conversa com Sir Alex ferguson. Queria que fosse a Manchester. Estavam muito interessados. Inclusive posso dizer que estava tudo certo. Mas o Borussia não me deixou ir. Não me incomodou porque as coisas estavam boas no Borussia", revelou o polonês.

Sobre a pergunta de qual jogador ele admirava quando pequeno, o jogador do Bayern explicou com riqueza de detalhes: "Os jogadores poloneses importantes tinham se aposentado quando comecei a ver futebol. Os que eu admirava eram Alesasndro del Piero e Thierry Henry, até mesmo Roberto Baggio, quem vi jogador quando era muito jovem. Mas, em vez de grandes jogadores, o que me fez sonhar de verdade foram os grandes estádios e seus entornos".