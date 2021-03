"Pouco a pouco vou ganhando confiança e ritmo"

Rodrygo falou após vitória do Real Madrid. EFE/Kiko Huesca

O Real Madrid melhorou contra o Elche após as entradas de Modric, Kroos e Rodrygo Goes. O brasileiro ajudou a mudar a cara da partida e deu uma assistência para um dos gols de Benzema. Depois do jogo, ele disse se sentir mais cômodo e elogiou os retoques táticos de Zidane.