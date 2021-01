Pouco gol para muito Barça

A primeira partida do Barcelona no ano de 2021 pode deixar a torcida uma pouco mais animada. O clube, criou boas chances, Messi estava afim de jogo e a vitória veio.

Tudo bem que do outro lado estava o lanterninha da competição, mas o Barça de Ronald Koeman conseguiu controlar a partida e só não goleou porque o goleiro Álvaro viveu uma grande noite.

Logo aos 7', os 'culés' levaram perigo. Jordi Alba fez o cruzamento, a bola passou por Braithwaite, mas não por Pedri que desviou na pequena área, mas o goleiro Álvaro faz uma defesa mágica!

O Barça continuou jogando no campo do adversário e Pedri acabou desperdiçando mais uma oportunidade. Dembélé fez o levantamento e Pedri surgeiu no meio da zaga do Huesca como elemnto surpresa para desviar de cabeça. Mas o jovem mandou por cima.

O gol do Barça parecia uma questão de tempo, e saiu aos 26', quando Messi colocou com açúcar e afeto para De Jong, que invadiu a área, levou a melhor sobre a marcação e desviou para as redes abrindo o placar.

Aos 40', um dos lances mais bonitos da temporada, sem dúvidas. Messi cobra falta ao seu melhor estilo, no ângulo, mas o goleiro do Huesca se esticou todo e faz outro milagre na partida.

No segundo tempo a história do jogo era a mesma, o Barça atacando e o Huesca se defendendo. Siovas salvou aos 56' aquele que seria um belo gol de Dembélé e minutos depois Álvaro, em seu duelo com Messi, fez outra linda defesa.

Com o resultado, o time de Ronald Koeman assumiu a 5º posição de LaLiga com 28 pontos e entrou na zona de classificação para a Liga Europa. Os culés estão a um ponto do G4 e a dez do líder Atlético de Madrid. Já o Huesca segue na lanterna da competição com 12 pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Granada (7º) no dia 09, enquanto o Huesca recebe o Betis (10º) no dia 11.