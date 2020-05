Os dois interessados em Ricardo Oliveira

Perto de completar 400 gols na carreira, Ricardo Oliveira procura um novo time no mercado: o centroavante fez parte de uma lista de dispensa do Atlético-MG junto de outros seis jogadores e não deve ser aproveitado por Jorge Sampaoli.

De acordo com informações de 'UOL Esporte', o atacante interessa a dois clubes da Série A: ao Athletico-PR e ao Santos, onde já teve carreira marcante nos últimos anos. No entanto, o presidente do clube, José Carlos Peres, em entrevista, afirmou que este não é o momento de pensar em contratações.

Ricardo Oliveira chegou ao Galo em 2018, depois de bons anos no Alvinegro Praiano. O jogador até teve um bom começo, quando marcou 13 gols no Brasileirão, mas viu sua produção - e titularidade - cair em 2019, terminando o ano criticado pela torcida.

Até começou como titular na estreia do novo treinador Jorge Sampaoli, mas foi pego de surpresa e colocado em uma lista de dispensa elaborada pelo argentino, que justificou a medida afirmando que gostaria de contar com um elenco reduzido. Assim, o Pastor nem se reapresentou junto com o elenco do clube mineiro, que recebeu autorização para retomar os treinos.

Com a venda de Alerrandro e a saída iminente de Franco di Santo (que também está na lista de dispensa), os únicos jogadores que o Atlético-MG conta para a posição são Diego Tardelli e o jovem Bruno Silva. Nem isso ajudou a manter R. Oliveira nos planos do clube.

O próprio jogador não escondeu que ficou chateado com a decisão da diretoria e que pretendia continuar no Galo. Em entrevista concedida ao jornalista Ademir Quintino, o atacante afirmou que "gostaria de cumprir o contrato até o final do ano". No entanto, no caso de aparecer uma proposta, é bem possível que o atleta seja liberado.

Ainda segundo a UOL, o Athletico seria a equipe mais próxima de procurar Ricardo Oliveira. O Furacão conta com apenas os jovens Bissoli e Pedrinho para a função - além da aposta em Walter, realizando um período de testes no CT do Caju. De acordo com a publicação, os paranaenses teriam questionado o Atlético sobre valores e consideraram os vencimentos do veterano condizentes com a realidade financeira do clube.

No Santos, onde é ídolo, a situação seria mais complicada: teria a concorrência de Eduardo Sasha, fazendo mais uma boa temporada, Raniel e do jovem Kaio Jorge. Além disso, o Peixe não vive lá uma grande situação financeira, ainda mais com a pandemia. Mesmo assim, torcedores do clube foram para as redes sociais pedir seu retorno.

Dado como descartável antes de voltar ao Brasil, Ricardo Oliveira já "ressucitou" sua carreira mais de uma vez. Mesmo com o atleta tendo 40 anos, não seria surpresa para ninguém se o artilheiro conseguisse atingir um bom nível novamente. Resta saber onde será sua oportunidade de fazê-lo.