Pratto, uma das opções para o ataque do Atlético-MG

O Atlético Mineiro segue de olho no mercado para dar a Jorge Sampaoli um time competitivo para brigar com os melhores do Brasil. As ambições da diretoria agora levam à busca de um nome de peso para o ataque.

Segundo 'Globo Esporte', o retorno de Lucas Pratto é uma das alternativas para a função. No entanto, o centroavante de 32 anos, ex-Galo e hoje no River Plate, seria o plano B.

A primeira opção, de acordo com o portal esportivo, é Nahuel Bustos. O atleta atua no Talleres, time de Córdoba que o lançou como profissional. O jovem de 21 anos teve ainda uma breve passagem pelo Pachuca.

Nesta temporada, ele soma 10 gols e três assistências nas 21 partidas disputadas, sendo 19 como titular. Entre suas características, estão um estilo de maior mobilidade em campo em comparação com Pratto.

Outros nomes já foram confirmados para formar o ataque do time Keno, anunciado há menos de dez dias, foi a quinta contratação da equipe mineira neste periodo do pós-pandemia, depois do zagueiro Bueno, dos meias Léo Sena e Alan Franco e de Marrony, também atacante.