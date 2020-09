Prazer, Everton Ribeiro: meia faz das suas e se 'apresenta' a Dome no Flamengo

Quem acompanha o futebol brasileiro percebeu logo que o Flamengo de Domenec Torrent teria diferenças em relação ao time de Jorge Jesus. Muito por questões de posicionamento em campo, mas também por mudar mais a equipe. E nessa transição chegou o dia em que o novo treinador foi definitivamente apresentado ao talento de Everton Ribeiro.

Chamou a atenção, nas duas primeiras derrotas da campanha, contra Atlético-MG e Atlético-GO, o fato do meia ter sido substituído quando o time tentava reagir no jogo.

Não que o Flamengo não tenha ótimos substitutos, longe disso; mas é que os grandes resultados do clube, no ano mágico de 2019, geralmente passavam pela qualidade do camisa 7. Por isso, muita gente acabou pensando: vai tirar o Everton Ribeiro? E Dome tirava, buscando alternativas para seu ataque.

Mas foi na noite desta quarta-feira (02), três dias depois de jogar só 25 minutos contra o Santos, que ele aprontou. Aos 37 minutos do jogo contra o Bahia, em meio à troca de passes do ataque flamenguista, Everton acertou um passe milimétrico, de primeira, para o cruzamento de Isla que terminou no gol de Arrascaeta.

E no início do segundo tempo, um golaço. O meia recebeu uma cobrança de lateral, deu um chapéu em Zeca mesmo de costas e fuzilou para o gol. Era o quarto do Flamengo, que venceu o Bahia em Salvador por 5 a 3 na grande atuação coletiva do ataque sob a gestão de Dome.