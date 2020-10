O Tottenham não perde desde a primeira rodada da Premier Legue, quando foi derrotado em casa pelo Everton (1 a 0). Nessa segunda-feira, os 'spurs' derrotaram o Burnley fora de casa com mais um gol de Son.

Agora, o time do artilheiro da competição soma onze pontos e ocupa a quinta posição na tabela. Confira no vídeo acima a entrevista do atacante sul-coreano após a vitória pela sexta rodada.