Preço de Pogba cai pela metade: Juve, mais perto que o Real

Rumores e mais rumores podem ser lidos todos os dias sobre o futuro de Paul Pogba. As últimas foram publicadas pelo 'The Sun', um jornal que afirma que os líderes do Manchester United decidiram reduzir pela metade o preço de saída do internacional francês.

Aparentemente, o United teria mudado de ideia e agora estaria disposto a permitir a saída do campeão mundial em troca de uma quantia muito menor do que os 200 milhões de euros inicialmente necessários. Como o contrato de Pogba dura até 2021, os ingleses temem que eles possam perder o jogador em um ano, pois sairia totalmente gratuito.

Portanto, sempre de acordo com o jornal inglês, os 'red devils' teriam decidido sentar e negociar a venda de Pogba por cerca de 100 milhões, cortando pela metade o preço inicial.

Um ponto em que o Real Madrid e a Juventus de Turim entrarão em cena, as duas equipes mais interessadas em contratar o francês, embora os italianos estejam um passo à frente na contratação.

É o que diz 'Tuttosport', que fala do desejo do próprio Pogba de retornar ao que antes era sua casa, já que em Turim mantém grandes amizades que o convenceram ao decidir escolher sua nova equipe.

Aos 27 anos, Pogba retornaria a uma equipe em que viveu quatro temporadas de verdadeiro sucesso, chegando a disputar 178 partidas oficiais e comemorando até 34 gols.