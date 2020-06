Prefeito de Liverpool divulga vídeo de agressões na festa do título

O Liverpool levantou nesta quinta-feira o troféu que da Premier League 2019-20, com sete rodadas de antecedência e após 30 anos de seca.

Os torcedores do time de Anfield comemoraram a noite toda e receberam críticas do clube por não respeitar as regras de combate à pandemia. No entanto, outros episódios negativos também marcaram a festa.

Houve alguns atos violentos, como o relatado por Joe Anderson, prefeito de Liverpool, através da publicação de um vídeo em suas redes sociais.

Nas imagens, podem ser vistos alguns policiais sendo agredidos fisicamente enquanto tentavam deter torcedores 'reds' durante a comemoração da Premier League.