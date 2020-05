Prefeito de Liverpool teme comportamento da torcida

O prefeito de Liverpool, Joe Anderson, acredita que, se a Premier League for retomada e o Liverpool vencer, não haverá como impedir que os torcedores formem multidões para comemorar o título.

Os clubes da Premier League se reunirão nesta sexta-feira para discutir o possível retorno da competição no início de junho, com a opção de tê-la em um local único e neutro.

"Muitas pessoas não nos respeitam quando dizemos para não irem para o estádio", disse Anderson ao canal britânico 'BBC'. "Muitas pessoas virão para comemorar", ele insistiu.

O medo do prefeito é que os torcedores do Liverpool venham a Anfield para comemorar o que seria o primeiro título da liga dos 'reds' em 30 anos: "Seria muito difícil para a polícia manter as pessoas afastadas e manter distância social se vierem comemorar no Anfield".

A oito rodadas do fim, o Liverpool é o primeiro da classificação com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City.