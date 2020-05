Prefeitura se manifesta após Flamengo treinar sem autorização

O Flamengo protagoniza uma das polêmicas desta quarta-feira no futebol brasileiro após imagens aéreas de 'Globoesporte.com' mostrarem jogadores realizando atividades não foram autorizadas.

O prefeito Marcelo Crivella havia liberado apenas a volta da fisioterapia, mas os atletas foram vistos em campos do Ninho do Urubu trabalhando com bola.

Após a repercussão, a prefeitura se manifestou destacando que há uma recomendação, mas não fala sobre 'proibição'. Além disso, no comunicado, é dito que a Secretaria da Saúde afirma que está em contato com o clube.

"A Prefeitura do Rio, por enquanto, não recomenda a volta dos treinos. A secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, está em conversas com o clube para transmitir a posição do comitê científico municipal, que visa a preservar a propagação da Covid-19 e a saúde das pessoas", informou a nota.