"Preferíamos ser Maradona do que sermos o Batman ou o Homem-Aranha"

A FIFA divulgou nessa sexta-feira os finalistas ao Prêmio 'The Best' 2020 tanto na categoria masculina como na feminina, além do melhor treinador da temporada.

Pablo Aimar, atual treinador da Seleção Argentina Sub-17, falou sobre Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Robert Lewandowski: "Os dois primeiros são admiráveis. É incrível o tempo que se mantêm, já são 12 ou 13 anos em alto nível, nunca falham".

O argentino destacou ainda a qualidade do atacante do Bayern de Munique: "É formidável, um dos melhores do mundo. É outro que está sempre marcando muitos gols e ganhando títulos".

Além disso, também falou sobre a morte de Diego Armando Maradona: "Muitos dizem que o seu melhor momento foi na Copa do Mundo do México... não sei. A verdade que para nós era como um super-herói. Nós preferiamos ser Maradona do que sermos o Batman ou o Homem-Aranha", concluiu.