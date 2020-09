"Prefiro dar dinheiro para caridade à dar para a Federação"

O português José Mourinho, treinador do Tottenham, indicou que prefere não comentar o pênalti na prorrogação que o impediu de vencer o Newcastle para que não fosse penalizado e tivesse que pagar a Federação (FA).

"Prefiro dar dinheiro para instituições de caridade a dar para a Federação depois de me sancionar, então não darei minha opinião", disse ele ao SkySports após a partida.

O Tottenham acabou com o empate em 1-1 contra os 'magpies' em partida empatada 97 minutos, com pênalti decretado pelo árbitro após assistir ao vídeo e entender que havia uma mão de Eric Dier depois do chute de Andy Carroll.

“Amo este clube, mas agora vejo a diferença entre grandes clubes que têm história e outros”, disse Mourinho, que garantiu que a sua equipa fez “um jogo fantástico”, e que no intervalo já mereciam estar vencendo por três ou quatro gols.

"Não posso pedir mais aos jogadores. O goleiro deles foi fenomenal. A equipe jogou muito, muito bem. Foi um jogo completo ofensivamente e defensivamente. Criamos muitas oportunidades. Estou muito feliz com a exibição", disse Mourinho, que também não quis enviar nenhuma mensagem ao International Board, órgão encarregado de revisar as regras do jogo.