"Prefiro o estilo de Mourinho ao de Pep Guardiola"

Samuel Eto'o falou em uma entrevista à 'Sport Bible' de questões interessantes sobre o passado, presente e futuro do futebol. Ele elogiou Ansu Fati, a quem vê como herdeiro de Leo Messi, mas também falou sobre a sua carreira, onde não faltou a comparação entre José Mourinho e Pep Guardiola.

Ele, que primeiro venceu a tríplice coroa com Pep e depois repetiu na Inter com Mou, não hesitou e garantiu que prefere o português: "É mais uma questão de estilo do que qualquer outra coisa. Cada um tem o seu estilo e eu prefiro José Mourinho. Pep também é um técnico muito, muito 'top', então eu não acho que possa escolher um. É apenas uma questão de quem você mais gosta".

"Para mim, não há outro como Mourinho. Como treinador, ninguém consegue motivar os seus jogadores tanto como José. Existem mais treinadores importantes agora, mas penso que nenhum, com o seu estilo, pode extrair tanto dos seus jogadores como Mou. Para mim, a trìplice coroa com José é o 'special one'", ele insistiu.

Samuel Eto'o veio para o Barcelona em 2004 pelas mãos de Joan Laporta e jogou cinco temporadas como jogador do Barça, nas quais ganhou tudo. Especialmente espetacular foi seu último ano, já com Pep Guardiola, em que marcou 36 gols e deu seis assistências, conquistando todos os títulos disputados.

No entanto, Pep preferiu contratar Ibrahimovic e Eto'o acabou na Inter de Mourinho na operação. Ele repetiu a tríplice coroa, apesar do fato de que Mou normalmente contava com ele na lateral e não podia repetir seus excelentes registros goleadores.