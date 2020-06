Premier League aquece os motores com vários amistosos

A Premier League está se preparando. O relaxamento das medidas de contenção do coronavírus permitiu primeiro o treinamento em grupo e, posteriormente, os amistosos preparatórios.

Todos os clubes da Premier estão disputando amistosos para chegar da melhor forma possível no reinício da competição, mas acima de tudo para chegar no primeiro jogo com dinâmica competitiva.

Alguns estão disputando partidas entre titulares e reservas, como o Manchester City, mas o habitual é que os amistosos ocorram com rivais da mesma cidade ou do próximo.

O Liverpool, por exemplo, convidou ao Anfield o Blackburn Rovers e o goleou por 6-0. O Chelsea fez o mesmo com o Queens Park Rangers, vencendo por 1 a 0.

As surpresas ficaram por conta do Arsenal, United e Tottenham. Os gunners perderam por 2-3 para o Brentford do Championship, pouco depois de bater o Charlton Athletic.

Os 'red devils' se ajoelharam perante o West Bromwich Albion, com quem jogaram dois jogos de uma hora na última sexta-feira. Eles perderam o primeiro (1-2) e venceram por 3-1 o segundo.

E Norwich foi quem derrotou os 'spurs' em seu estádio novo e reformado. Os homens de Mourinho também perderam por 1-2.

O Aston Villa jogou alguns outros amistosos, um contra o WBA e dois contra o Leicester. Ele empatou com os 'baggies', perdeu por 0-1 contra os 'foxes' e se vingou ao vencer o segundo por 3 a 0.

O Newcastle venceu o Middlesbrough por 3 a 2 e o Sheffield United venceu o Hull City por 4 a 0. O Wolverhampton Wanderers se juntou ao clube de derrotados da Premier League ao perder para o Nottingham Forest.