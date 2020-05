Premier cogita ter transmissão gratuita no Youtube

O jornal "The Times" publicou nesta segunda-feira o calendário que a Premier League está analisando para o retorno da competição, em que há duas datas importantes.

O futebol inglês poderia retornar em 12 de junho e a temporada terminaria no final de julho, enquanto a Liga dos Campeões começaria em agosto, especificamente no dia 9.

Enquanto debatem e tomam medidas em direção à nova normalidade, 'The Sun' e outros veículos da mídia inglesa publicaram sobre as plataformas que poderão ter a transmissão das 92 partidas que serão disputadas no Premier League.

Entre os canais citados estão 'Sky Sports', 'BT Sport' e YouTube, causando a expectativa dos amantes do futebol sobre a possibilidade de ter o campeonato inglês disponível de forma mais acessível e democrática.