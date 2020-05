Premier e LaLiga devem voltar no mesmo dia

Todas as principais competições, com exceção da Ligue 1, planejam retomar a temporada 2019-20. O mais próximo é a Bundesliga, no próximo sábado, mas tanto Espanha quanto Inglaterra estudam voltar na mesma data, 12 de junho.

Javier Tebas, presidente da LaLiga, foi quem confirmou que a intenção é iniciar as partidas no dia 12 de junho e que haverá jogos quase todos os dias.

A Premier League, apesar de ter as conversas menos avançadas e ainda com dúvidas sobre a retomada, também pensa na mesma sexta-feira para o retorno à competição.

Conforme relatado pelo 'The Telegraph', o governo de Boris Johnson detalhará nesta segunda-feira o plano de redução das medidas de restrição e o retorno dos treinamentos nas equipes na Inglaterra.

Desta forma, e após consulta ao parlamento, espera-se que seja divulgado nesta terça-feira o documento que rege as regras dos esportes de elite, incluindo o futebol.

O plano incluiria o início da temporada em 12 de junho e o término em 27 de julho. A partir de agosto, os jogos das competições europeias deverão ser disputados. Claro, tudo sem torcida.

A intenção do governo britânico é ter quatro etapas do fim da quarentena, que terminaria em outubro, com a reabertura dos portões.