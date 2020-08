Premier League 2020-21: as datas de todas as rodadas

As datas dos jogos da Premier League 2020/21. AFP

A Premier League anunciou nessa quinta-feira as datas das 38 rodadas da próxima temporada, a 2020-21. O torneio inglês começara no sábado, 12 de setembro, e tem previsão para acabar no domingo, 23 de maio. Espera-se que o calendário completo seja anunciado nos próximos dias.