Premier League: a artilharia do Campeonato Inglês 2019-2020

Jamie Vardy acabou com a seca ao marcar duas vezes na goleada do Leicester contra o Aston Villa (4 a 0) e voltou à liderança isolada da tabela de artilheiros da Premier League 2019-20.

Pierre-Emerick Aubameyang segue com 17 gols e ocupa o segundo lugar da lista de goleadores do Campeonato Inglês.

Kun Agüero também não balançou as redes na Premier, viu seu time perder o dérbi de Manchester e é o terceiro que mais marcou na competição, agora ao lado de Salah.

A quarta posição tem Danny Ings com 15 gols, seguido por Rashford e Sadio Mané, com 14. A tabela da artilharia é encerrada com Raúl Jiménez e Tammy Abraham, empatados com 13.

Tabela de goleadores da Premier League 2019-20