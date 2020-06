Premier League: a artilharia do Campeonato Inglês 2019-2020

Jamie Vardy ainda não marcou no retorno da Premier League após a parada forçada pela pandemia, mas segue com a liderança isolada da tabela de artilheiros.

Pierre-Emerick Aubameyang também mantém seus 17 gols e sua segunda posição lugar da lista de goleadores da competição inglesa.

Da mesma forma, Kun Agüero não voltou a balançar as redes na Premier e viu Salah ultrapassá-lo para encostar no vice-artilheiro.

O argentino também foi alcançado por Danny Ings, com os mesmos 16 gols, seguido por Raúl Jiménez e Sadio Mané, com 15. A tabela da artilharia é encerrada com Martial, que soma 14 gols.

Tabela de goleadores da Premier League 2019-20