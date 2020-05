Premier League aprova extensão de contratos: 'sobrevida' para Willian?

Os clubes da Premier League aprovaram de forma unânime a extensão de contratos para aqueles jogadores que teríam o vínculo encerrado no dia 30 de junho. A ideia é que nenhum clube seja prejudicado com a perda de jogadores durante paralisação do futebol no país.

O governo do Reino Unido indicou que os esportes poderão voltar a serem disputados a partir do dia 1 de junho. Seria impossível terminar o Campeonato Inglês em apenas um mês. Por isso, os clubes poderão prolongar o contrato dos jogadores até o final da atual temporada, seja lá em qual data for.

Richard Masters, chefe executivo da Premier League, afirmou que "as duas partes devem chegar a um acordo". Ou seja, não é uma renovação automática que os jogadores deverão acatar. Os clubes terão até 23 de junho para negociar com tais atletas.

Um dos principais afetados com esta medida é Willian, do Chelsea. O jogador não deve permanecer nos Blues para a próxima temporada, mas com esta nova medida, poderá terminar sua última temporada em Londres, embora o prefeito da cidade afirme que é cedo para falar na volta do esporte.

O brasileiro foi veiculado como possível reforço da Juventus para a próxima temporada, mas o brasileiro pode ficar em Londres mesmo, atuando pelo Arsenal.

Outros nomes do Chelsea que também poderiam continuar no clube a ajudar nas rodadas finais da Premier League são Caballero, Pedro e Olivier Giroud. No Manchester City, o ídolo espanhol David Silva também pode atuar no fim do campeonato. Este não é só um problema da Premier League, mas em todas as ligas europeias.