Premier League: as escalações de Chelsea e Manchester City

A bola não para de rolar no continente europeu. A Premier League coloca frente a frente nesta quinta-feira Chelsea e Manchester City voltam a campo no estádio Stamford Bridge.

Será uma partida na parte de cima da tabela. O time de Pep Guardiola é o segundo colocado com 63 pontos, enquanto o Chelsea é o quarto com 51 pontos. Em caso de derrota do time de Manchester ou empate, o Liverpool será automaticamente campeão inglês.

Em meio a maratona de jogos, Lampard entra em campo com duas alterações na equipe em relação ao último jogo, com Barkley e Pulisic entre os titulares. Kovacic e Loftus-Cheek, dessa vez, são reservas.

No time do Manchester City, o grande desfalque é Agüero, que passou por uma cirurgia nessa quarta-feira.

As escalações confirmadas

Chelsea: Arrizabalaga; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Jorginho, Kanté, Kovacic; Mount, Abraham, Pulisic.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Mahrez e Sterling.