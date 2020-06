Premier League: as escalações de Everton e Liverpool

O Liverpool pode ser oficializado, matematicamente, campeão da Premier League 2019-20 nesta segunda-feira. Para isso, não basta vencer o Everton fora de casa neste domingo.

A partida deste domingo será realizada às 15h no horário de Brasília, com transmissão da ESPN, e 19h na hora de Portugal.

No primeiro turno, os times se enfrentaram no Anfield em partida realizada em dezembro com placar de 5 a 2 para os donos da casa.

Com 82 pontos, o Liverpool chegou ao Goodison Park com Salah sendo a principal dúvida. Ele começará no banco devido à sua condição física ainda não ideal após a curta 'pré-temporada'.

O Everton, de Carlo Ancelotti, tem 37 pontos, é o 12º colocado na tabela da Premier League e, como esperado, não conta com Yerry Mina, Theo Walcott, Cenk Tosun, Jean-Philippe Gbamin e Fabian Delph.

Escalações Confirmadas

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Lucas Digne; Davies, André Gomes, Sigurdsson, Iwobi; Richarlison e Calvert-Lewin.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Keita; Minamino, Sadio Mané e Firmino.