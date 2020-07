Premier League: as escalações de Manchester City e Liverpool

O primeiro colocado - e já campeão - Liverpool visita nesta quinta-feira Manchester City pela 32ª rodada da Premier League.

O pontapé inicial da partida está marcado para as 16h15 (Brasil) e 20h15 (Portugal). No Brasil, a transmissão é da ESPN Brasil. Em Portugal, o jogo é do Sport TV2.

Às vésperas da partida, que deverá ter cerimônia para os campeões, o técnico alemão Jürgen Klopp aceitou a ideia do tradicional 'corredor de honra' tradição inglesa que Guardiola promete que o City fará para os 'reds'.

Antes da partida, o Liverpool confirmou a ausência de Lovren por precaução. Confira as escalações com os titulares confirmados

As escalações confirmadas

Manchester City: Ederson, Laporte, Garcia, Mendy, Walker, Gündogan, Rodrigo, De Bruyne, Sterling, Foden e Gabriel Jesus.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Gomez, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mané, Firmino e Salah.