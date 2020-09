Premier League: confira a artilharia do Campeonato Inglês 2020/21

O futebol começou forte na Inglaterra. Não por acaso, a segunda rodada veio com um recorde de 44 gols em dez jogos.

O grande protagonista, sem dúvida, foi Heung-min Son, que marcou quatro gols contra o Southampton, o que lhe permitiu chegar com força total no primeiro lugar da classificação de artilheiros na Premier League. Porém, de forma compartilhada com Calvert-Lewin, um dos homens mais destacados do grande começo do Everton.

Ambos detêm a liderança acima de Salah e Zaha, que estão com três gols na conta.

Atrás deles, um grande grupo de dez jogadores que dobraram: Lacazette (Arsenal), Raúl Jiménez (Wolves), Helder Costa, Bamford e Klich (Leeds), Maupay (Brighton), Mitrovic (Fulham), Mané (Liverpool), Ings (Southampton) e Vardy (Leicester).

É assim que a tabela de artilheiros da Premier League está nessa temporada 2020-21